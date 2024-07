Mamma rapita insieme al figlio le orribili minacce | Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchetin

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Un sequestro che poteva finire malissimo, coninquietanti. “Se non lo avessimo fermato, probabilmente li avrebbe ammazzati”. Così il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Padova, il colonnello Michele Cucuglielli, ha parlato alla stampa del rapimento della donna di 26 anni, di origini albanesi, e di suodi 5, avvenuto ieri, venerdì 5 luglio, tra Borgoricco nel Padovano e Grigno in Trentino. Il sequestratore, un connazionale di 33 anni, è stato arrestato dopo una fuga di 100 chilometri.Leggi anche: Mercurio nel pesce spada, scatta il ritiro: l’allarme del Ministero della Salute “Durante l’inseguimento abbiamo vissuto momenti drammatici: l’uomo diceva alla donna che se fosse stato fermato da personale in uniforme li avrebbe ammazzati e che le avrebbe fattola stessadiCecchettin” ha spiegato il colonnello Cucuglielli.