LIVE F1 GP Gran Bretagna 2024 in DIRETTA | scatta la FP3 la Ferrari cerca la giusta direzione a Silverstone

(Di sabato 6 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 La pista è ancora completamente bagnata. Gomme intermedie per tutti. Al momento in azione Magnussen, Hulkenberg, Sargeant, Tsunoda, Albon e Ricciardo. 12.32 In casala linea non cambia. Si prosegue sul lavoro di comparazione tra le due vetture. 12.31 Condizioni meteo decisamente autunnali a! 11° per quanto riguarda l’atmosfera e appena 16° sull’asfalto. L’estate è altrove 12.30 SEMAFORO VERDE!!!!LA FP3 DEL GP DI!!!! 12.28 In casa, invece, cercheremo di capire quale sarà lapresa allo tecnico. Ieri Sainz ha girato con la configurazione iniziale, Leclerc invece con la Evo-2. La prima era ottima nel dritto, la seconda nelle curve. Un vero e proprio rompicapo.