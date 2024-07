L’incidente a Jovanotti è costato 65 milioni di ricavi e 1 milione di guadagni – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 luglio 2024) Ècaro nel 2023 e ancora più costerà nel 2024in bicicletta avuto da Lorenzo Cherubini in arteil 15 luglio dell’anno scorso a Santo Domingo. Allora si fratturò clavicola e femore restando per mesi con le stampelle e dovendo poi rioperarsi a gennaio di quest’anno perché le cose non erano andate a posto. Il blocco forzato del cantante si è ben visto nei bilanci 2023 delle sue due società che complessivamente hanno perso rispetto all’anno precedente 6,5di euro di fatturato e più di undi euro di. Perdita che teoricamente è ancora più sensibile in questo 2024 in cui era previsto il tour nei palasport di tutta Italia (spostato ora nel 2025). Niente tour nelle spiagge o nei palasport, saltate anche le esibizioni occasionali La caduta di fatturato e utile era già prevista prima del, perché nel 2022aveva fatto il suo tour più redditizio e affollato, che è quello sulle spiagge italiane.