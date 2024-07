Le news | cambia la data della partita di Coppa Italia Col Genoa il 9 agosto Abbonati a quota 527

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Ufficializzato l’organigramma del settore giovanile granata, che ha come nuovo responsabile Pietro Lodi, che arriva da una lunghissima esperienza alla FeralpiSalò. Sotto la supervisione del vicepresidente Giuseppe Fico, lavoreranno Grazia Rosaverde (segretaria), Fabio Dall’Omo (coordinatore organizzativo Pre-agonistica e attività di base), Andrea Cavicchioli (responsabile tecnico pre-agonistica), Andrea Moratti (responsabile tecnico attività di base) e gli scouting Simone Rossi, Andrea Mattioli, Roberto Ferrari e Giamel Galeone. Non ancora definiti gli allenatori delle squadre, che saranno 12: due gruppi Reggiana for Special e le dieci formazioni dall’Under 9 alla Primavera. A meno di sorprese dell’ultima ora, dopo che l’ex granata Maurizio Neri ha detto no per motivi familiari, alla guidaPrimavera dovrebbe andare Matteo Centurioni, 50 anni, la stagione scorsa al Parma Under 18.