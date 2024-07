La leggenda di Maksim Cyhalka Maxim Tsigalko | le sue ultime parole e la morte a soli 37 anni

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di sabato 6 luglio 2024) La tristedi, probabilmente l’attaccante più forte nella storia di Championship Manager (aka Football Manager). C’erano una volta i Freddy Adu e gli Hachim Mastour, calciatori che già da giovanissimi venivano considerati dei fenomeni in nuce. Etichette pesanti, per dei ragazzi ben minorenni che – all’impatto col mondo reale – si trovano sopraffatti dalle aspettative. E così, come dei Macaulay Culkin qualunque, si ritrovano ad avere il miglior futuro alle spalle: il “Nuovo Pelè” (!) Freddy Adu si è ritirato a 32, dopo aver deluso tutte le attese in tutte le piazze dove s’è trovato a giocare tra il 2004 e il 2021; Hachim Masotur – che è classe ’98 e quindi non è poi così anziano – gioca nel campionato marocchino dopo aver giocato in Italia per lo più in serie C (e nemmeno troppo).