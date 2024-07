Juventus femminile | ufficiale l’arrivo di Lehmann

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 luglio 2024) Laha ufficializzatoin bianconero di Alisha, che arriva dall’Aston Villa e ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2027. Questo il comunicatodella società bianconera: “Alishaè una nuova giocatrice delleWomen: per lei contratto con la squadra bianconera fino al 30 giugno 2027, arrivata a Torino dall’Aston Villa. Esterno d’attacco di fama internazionale,rinforza il reparto offensivo delle bianconere – reduce da una stagione in cui ha raccolto complessivamente 17 presenze e tre gol, in parte limitata dagli infortuni. La calciatrice svizzera di 25 anni ha iniziato quando ne aveva soltanto nove nel Konolfingen, per poi passare allo Young Boys con cui nel 2016 ha fatto l’esordio nella Serie Asvizzera.