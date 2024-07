Iran il riformista Pezeshkian vince | Tenderemo le mani dell’amicizia a tutti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 luglio 2024) Il deputatoed ex ministro della Sanitàiano Massoudha vinto il ballottaggio delle 14me elezioni presidenziali e diventerà il nono leader della Repubblica islamica, hanno riferito oggi i media statali locali.Il quartier generale delle elezioni stataliiane rende noto cheha ottenuto 16.384.403 voti contro i 13.538.179 del suo rivale ultraconservatore Saeed Jalili, espressi in un totale di circa 58.000 seggi ine 314 seggi in oltre 100 paesi stranieri. Al ballottaggio presidenziale hanno partecipato circa 30.530.157 (49,8%) dei 61.452.321 elettori aventi diritto, aggiungono le autorità di Teheran.ha dichiarato he “tenderà la mano” nel suo primo discorso. “Tendereremo la mano, dovremmo contare su diper il progresso del Paese”.