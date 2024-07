Iniziano i saldi | da oggi anche in Puglia Come nel resto d' Italia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 6 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti: L’acquisto nel negozio fisico è ancora il canale più apprezzato: il 69% intende comprarein un negozio multimarca. Calzature, t-shirt e top in cima ai desideri dei consumatori. Torna la ricerca del prodotto firmato,se non per forza di lusso. Tessuti leggeri, gonne midi, sneaker e stampe floreali le tendenze dell’estate ’24. Sabato, 6 luglio, prenderanno ufficialmente il via le vendite di fine stagione estive. L’interesse dei consumatori rimane abbastanza stabilegrazie all’arrivo del caldo: oltre uno su due (il 55%, lo scorso anno era il 61%) ha intenzione di acquistare almeno un capo o prodotto moda in occasione deiestivi per un giro d’affari complessivo stimato sui 4 miliardi di euro circa.