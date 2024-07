Il Principe Harry rivuole Kate Middleton | le parole di un insider

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 6 luglio 2024) Ilavrebbe espresso un desiderio forte e concreto di riallacciare i rapporti con la cognata. A rivelare alcuni dettagli sarebbe stato unche avrebbe riportato alcune presunte frasi del Duca di Sussex. Ormai da tempo i rapporti tra ilWilliam e il fratello, il, sarebbero più che tesi. Un malumore, in realtà, che avrebbe coinvolto tutta la British Royal Family ‘contro’ la coppia dei Sussex. E questa bagarre non avrebbe lasciato estranei neanche il Re Carlo e lassa del Galles,. Le cause scatenanti di questo ‘conflitto reale’ sarebbero diverse, culminate nell’allontanamento dei Duchi del Sussex dalla Corona e dal ruolo di ‘membri senior’ e nell’uscita del libro Spare del