Il primo trailer di Solo Leveling | Arise from the Ashes

(Di sabato 6 luglio 2024) Durante l’Anime Expo, che si sta tenendo in questi giorni, sono arrivati diversi annunci e. Uno dei più attesi è sicuramente quello riguardante la seconda stagione didal sottotitolothe. Fortunatamente, i fan non hanno dovuto aspettare la chiusura della manifestazione e ilsi è mostrato in tutta la sua gloria. Le animazioni, esattamente come Sung Jinwoo, sono salite di livello e sembrano davvero eccellenti e capaci di incanalare tutta la potenza dell’arte del compianto Dubu. Le musiche già risuonano forti nelle nostre orecchie e sembra proprio che questa seconda stagione diadatterà il manhwa fino al combattimento con Baran, ovvero prima del grande avvenimento che tutti i fan dell’opera stanno aspettando con trepidazione.