Il mercatino dei bambini conquista la piazza

(Di sabato 6 luglio 2024) Tantigioiosi e festanti hanno affollato giovedì pomeriggio ladel Popolo di Faenza per la prima giornata deldei ragazzi. L’iniziativa, ormai consueta peculiarità dell’estate faentina, è stata organizzata dalla consulta delle associazioni di volontariato e proseguirà per tutti i giovedì di luglio. Nel corso del primo appuntamento che ha avuto inizio alle 17 del pomeriggio ed è proseguito fino a sera inoltrata, l’agorà cittadina si è riempita di bancarelle, perlopiù costituite da teli e asciugamani, in cui sopra sono stati collocati in bella mostra, o alla rinfusa, tutti i giocattoli, i libri, le automobiline, le bambole, gli articoli di cancelleria, i vestiti, e persino qualche videogames. In vendita per tutti o disponibile per il baratto, perchè se è vero che ogni bambina e ogni bambino durante al mercato conferisce ai propri oggetti un valore economico, è altrettanto vero che ina Faenza nel corso degli appuntamenti estivi, iscambiano tra loro libri e giochi anche in base al valore affettivo.