Ha fatto uccidere sua sorella Calciatore 30enne ex della Fiorentina e titolare in nazionale accusato dalla madre

(Di sabato 6 luglio 2024) E’ uno dei casi di cronaca nera più controversi del momento e se ne sta parlando diffusamente per le sue implicazioni. L’assassinio dell’affascinante 29enne Paola Salcedo, apprezzata conduttrice Tv e momolto famosa sui social, uccisa pochi giorni fa a Huixquilucan all’uscita del circo Bardum, sta assumendo contorni sempre più inquietanti. All’inizio si pensava che la ragazza, morta dopo il ricovero in ospedale per le gravi ferite riportate, fosse stata vittima di un tentativo di rapina. Ma ora la svolta inattesa, sia per la gravità dell’accusa, sia per i personaggi coinvolti, sia per la persona che l’ha lanciata: laragazza, che ha puntato il dito contro il suo stesso figlio, fratello di Paola, e contro sua moglie. A rendere ancora più clamorosa la vicenda, ilche a essere coinvolto sia Carlos Salcedo, 30 anni, ex giocatoree attualmente difensoredel club Cruz Azul emessicana.