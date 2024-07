Grand Hotel Rimini il gioiello della riviera romagnola per il matrimonio di Simona Ventura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 6 luglio 2024) Il mese di luglio si apre con un evento tanto atteso: ildie Giovanni Terzi. Dopo una proposta di nozze emozionante in diretta televisiva a Ballando con le stelle lo scorso dicembre, la coppia è pronta a pronunciare il fatidico sì. Dopo cinque anni di fidanzamento, il 6 luglio 2024, la cerimonia ha luogo in una location da sogno: il. L’iconico albergo, conosciuto come il, ospita l’evento grazie alla meticolosa organizzazione del celebre wedding planner Enzo Miccio. Tra gli invitati, una lunga lista di volti noti, tra cui Valeria Marini, Alba Parietti, Giulia Salemi e la testimone Paola Perego. Ildie Giovanni Terzie Giovanni Terzi, dopo cinque anni di intenso amore, decidono di coronare il loro sogno con unche promette di essere indimenticabile.