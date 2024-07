Giro d’Austria tragico incidente nella quarta tappa | muore ciclista

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 6 luglio 2024) La tragedia di abbatte suldi ciclismo., Andrè Drege, 25 anni, è morto finendo fuori stradalunga e difficile discesa del Grossglockner a Heiligenblut. L’è avvenuto durante la penultimada St. Johann a Kals. La dinamica non è ancora chiara ma le ferite riportate non hanno lasciato scampo al giovane norvegese del Team Coop-Repsol. La premiazione della, vinta da Filippo Ganna, è stata annullata. Ildovrebbe concludersi con l’ultimadomani, domenica 7 luglio, ma gli organizzatori non hanno ancora preso una decisione, la gara potrebbe non ripartire dopo una fatto così grave. Il leader della classifica generale è l’italiano Diego Ulissi. CHI ERA ANDRE’ DREGE André Drege era nato il 4 maggio 1999 a Ålesund, in Norvegia.