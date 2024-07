Giochi giovanili della bandiera Successi estensi a Venaria Reale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) "I ragazzi sono il nostro futuro e il Palio è l’orgoglio di Ferrara. Non posso che essere fiero degli enormi risultati ottenuti ai XXVche si sono svolti a". A dirlo è l’assessore al Palio Nicola Lodi, commentando i risultati ottenuti. "In questi cinque anni, come amministrazione Comunale – ha aggiunto –, abbiamo dato nuovo vigore al mondo Palio con investimenti, spazi nuovi e corse in serale a cui hanno partecipato migliaia di persone. I titoli che si sono portati a casa i nostri ragazzi sono l’ennesima prova che il Palio di Ferrara è un punto di riferimento non solo per la città, ma anche a livello Nazionale. Un grazie anche alle famiglie dei partecipanti, al loro impegno e alla loro dedizione.