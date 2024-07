Formazioni confermate nelle notizie sulle squadre di Euro 2024 per i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 luglio 2024)-07-05 20:15:09 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:sulla squadra Portogallo e Francia hanno diramato leiniziali per il secondo quarto didi UEFA, che rievoca ladel 2016. Roberto Martinez ha schierato la Selecao come squadra titolare, immutata rispetto alla vittoria contro la sfavorita Slovenia negli ottavi di. Il Portogallo è invariato dopo la vittoria sulla Slovenia##PORFRA foto.twitter.com/FaC3UxVhoQ — UEFA(@) 5 luglioIl capitano Cristiano Ronaldo sbagliò un rigore nei supplementari durante quella partita, ma trasformò il suo tiro dal dischetto, che decretò la vittoria per 3-0 della sua nazione ai rigori, dopo un pareggio per 0-0 dopo 120 minuti.