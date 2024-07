Fentanyl l’ambiguità cinese ai danni di Washington L’analisi di Felbab-Brown Brookings

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 6 luglio 2024) Nel novembre 2023 la Cina ha accettato di riavviare la cooperazione con le autorità statunitensi per contrastare il flusso die altri oppioidi sintetici e dei loro precursori negli Stati Uniti. Questa ritrovata disponibilità arriva dopo più di due anni in cui il Paese ha deliberatamente negato la cooperazione e non è riuscito a mettere in atto un’adeguata applicazione interna. L’obiettivo strategico della Cina di stabilizzare le relazioni con gli Stati Uniti è stata una motivazione cruciale, ma anche la diplomazia e le azioni statunitensi hanno svolto un ruolo importante. Ciò che resta da vedere nel 2024 è quanto sarà solida la cooperazione antidroga. La svolta diplomatica è stata annunciata nell’incontro del novembre 2023 tra Joe Biden e Xi Jinping.