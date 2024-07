Fedez punta un’ex di Stefano De Martino | tutto finito con Garance Authiè?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 luglio 2024)stanno ancora insieme? Lui avrebbeto una ex frequentazione diDe. Ecco chi Da qualche giornonon compaiono più insieme. Lui impegnato tra la casa e il tour, lei tra viaggi estivi e shooting, sembra che i due non abbiano trovato il tempo – dall’ultimo weekend in Puglia – per vedersi e incastrare i reciproci impegni. Intanto, pare che il rapper abbia mostrato interesse per un’altra giovane ragazza ed ex frequentazione diDe. A segnalare il gossip è Deianira Marzano che attraverso le sue Instagram stories mostra i like di lui sulle foto della probabile new entry. Screenshot Si tratta di Martina Trivelli, la ragazza che lo scorso settembre 2023 è stata fotografata dal settimanale “Chi” in compagnia diDepoco dopo la fine della relazione con Belèn Rodriguez.