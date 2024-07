E’ la Notte dei talenti al Calambrone Un grande show con 25 artisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024) Stasera si parte. Notti di Talento, il talentmusicale di cui La Nazione è media partner esclusivo, torna per la terza edizione sul palco di piazza Antonio Madonna al, nell’ambito del festival Eliopoli Summer. A partire dalle 22 venticinquein gara, suddivisi in 10 esibizioni, cercheranno di convincere con il loro talento la giuria di esperti composta da Gianna Martorella, volto noto Tv, Deborah Testasecca (cantante), Luca Demar (speaker di Radio Incontro), Antonella Filippi (coreografa) e Denise Denegri (stylist). Lo, condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci, è prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttoreco Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati). "Come ogni serata di debutto - spiega Ilaria Belli - toccherà a questi ragazzi rompere il ghiaccio.