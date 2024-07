Cosa sembra ogni pausa Biden sta male? Ecco l' ultimo inquietante indizio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) "La sfida più grande per Joeè che per la maggior parte degli americaniriflessiva appare ora come un errore", in inglese "lapse", intervallo inteso anche come "assenza". Il commento è di un utente di X, che condivide un frammento della intervista che il presidente degli Stati Uniti ha concesso ad Abc News. Venti minuti in cui il leader democratico avrebbe dovuto riscattarsi dopo il disastroso faccia a faccia contro Donald Trump sulla Cnn. Un duello, stra-preso, che non solo ha scavato un ulteriore solco tra lui e lo sfidante repubblicano, ma che ha pesantemente scosso gli stessi dem, preoccupatissimi per le condizioni psicofisiche del capo della Casa Bianca, tanto che ormai l'ipotesi del passo indietro, se non addirittura delle dimissioni, è stata formalmente ventilata a sinistra da esponenti di spicco e suggerita da opinionisti di peso.