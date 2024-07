Chi sono le vittime dell’incidente di oggi a Paulilatino Oristano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)), 6 luglio 2024 – Condividevano la passione per le due ruote Mario Sedda, Roberto Daga e Giovanni Melis di circa 30 anni, cresciuti a nell’Oristanese e morti insiemeintorno alle 13,40 nel tremendo schianto fra quattro moto e un’auto avvenuto sulla strada provinciale 11, che porta a Ula Tirso, molto amata dai motociclisti. Tre vite spezzate sull’asfalto in quella che doveva essere una giornata di relax. Lefacevano parte di una comitiva di amici, tutti appassionati delle due ruote, in viaggio verso il lago Omodeo per una gita fuori porta. Il quarto centauro, Ivano Saba, pure lui diè rimasto ferito ed è ricoverato in ospedale assieme al conducente della vettura, Carlo Masala. I due non sarebbero gravi.