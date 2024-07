Cesena via alle visite mediche La nuova stagione è già cominciata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Eravamo rimasti a capitan De Rose e compagni che alzavano la Supercoppa dopo il pari contro la Juve Stabia di fronte ad un Manuzzi in festa. Era il 19 maggio e ad un mese e mezzo da quell’istantane, laavventura è ufficialmenteieri. Il taglio del nastro della, finalmente in serie B, si è consumato in mattinata con la prima tornata di. A varcare la soglia del centro medico A-Medic disono stati Jonathan Klinsmann, Andrea Ciofi, Matteo Piacentini , Simone Pieraccini, Emanuele Adamo, Daniele Donnarumma, Riccardo Chiarello, Ivan Varone, Luigi Silvestri, Cristian Shpendi e Tommaso Berti. Oggi toccherà al resto della rosa attuale. Martedì mattina, invece, il ritrovo a Villa Silvia per il primonamento, il programma prevede due sedute al giorno fino a venerdì 12, quindi sabato la partenza per il ritiro di Acquapartita che durerà fino al 28 luglio.