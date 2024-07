Centro Velico Al Canalino I motivi del sequestro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Era stato Enea Puntiroli a scrivere qualche giorno fa sulle sue pagine social ’Una saga infinita questa mattina la Capitaneria di Porto, ha posto sottopreventivo le attrezzature che si trovano all’interno della struttura del, motivo: utilizzo abusivo di suolo demaniale, pur essendo pendenti tre ricorsi al Tar! Le barche sono lì da sempre, sarebbe bastato un provvedimento meno eclatante, le barche non sarebbero scappate!". A precisare le circostanze è stata poi l’amministrazione cervese che in una nota ha spiegato che "il Comune di Cervia, a seguito di un esposto circostanziato ha avviato, insieme agli organismi competenti, una serie di controlli alla SocietàAldi Puntiroli Enea e C. s.n.c. e alla SocietàSail & Fun Società Sportiva Dilettantistica.