Cellulare al test per la patente risposte suggerite dall’esterno grazie a un auricolare | nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Macerata, 6 luglio 2024 – Ha provato a fare il furbo all’esame della, usandoe auricolari wireless, ma è stato denunciato per truffa aggravata dai carabinieri. Colto sul fatto un ventottenne egiziano, residente a Rimini, sorpreso a barare all’esame per ladi guida di categoria B. L’episodio è avvenuto giovedì, nel corso della sessione di esami alla Motorizzazione Civile. Il giovane ha pensato di superare ilcon l’aiuto della tecnologia, ricevendoleai quiz teorici attraverso uno smartphone ed unsenza fili e ci sarebbe anche riuscito, se il suo comportamento non avesse destato qualche sospetto da parte dell’esaminatrice, che ha richiesto l’intervento dei militari prima del termine dell’esame teorico.