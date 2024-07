Cade da 4 metri dal ponteggio Grave operaio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) Infortunio sul lavoro nella mattinata di ieri, in un cantiere di via Orzinuovi, a Brescia. Undi circa 50 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale in gravi condizioni dopo essere caduto da undi quattro. Secondo la prima ricostruzione, a cura delle forze dell’ordine, l’uomo stava effettuando lavori di ristrutturazione nella parte interrata dell’edificio, quando, per cause ancora da accertare, è precipitato, battendo violentemente la nuca a terra. Al momento dell’incidente l’era cosciente. Le sue condizioni sono state giudicate preoccupanti, anche se non tali da metterlo in pericolo di vita. Immediati i soccorsi al numero unico 112 di Brescia, che sul posto ha inviato i soccorritori del 118 e gli uomini e le donne della polizia di Stato.