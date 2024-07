Brutto incidente per la famosa investita da un’auto Portata in ospedale dal 118

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 6 luglio 2024)stradale verso le 12 lungo la strada provinciale 234 Codognese in direzione Maleo, all’altezza della prima rotatoria dopo il fiume Adda. La ventiseienne è stata ricoverata in codice giallo all’Maggiore di Cremona. La portacolori della FDJ Suez stava pedalando con un amico in direzione di Maleo quando alla prima rotatoria dopo il ponte sull’Adda che fa da confine tra Maleo e Pizzighettone è stata. Secondo quanto riporta “La Provincia di Cremona”, a travolgere l’atleta è stata. Il conducente si è immesso nella rotatoria, probabilmente mancando di dare la precedenza, schivando l’altro ciclista ma non Marta, che è caduta a terra ed è stata poi prontamente soccorsa dalla Croce Rossa. Leggi anche: Mamma si lancia dal terrazzo col figlio di 6 anni, aveva lasciato un biglietto di addioin bicicletta la ciclista Marta Cavalli Gli accertamenti all’di Cremona sono ancora in corso: l’atleta del team FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope lamentava dolori a collo e schiena, ma fortunatamente non ha mai perso i sensi durante il tragitto.