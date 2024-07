Bellingham come Spiderman da un grande potere derivano grandi responsabilità L’Equipe

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024)è un po’. O forse è meglio direPeter Parker. Lo scrive il Telegraph che ricorda la massima di zio Ben. Quando Peter è giù di morale e dubita delle sue capacità, zio Ben gli dice: «Da un». Probabilmente Southgate ha detto la stessa cosa a Jude. “Il 21enne madrileno si ritiene il giocatore capace di cambiare da solo il destino dei Tre Leoni, gridando chiaramente al pubblico «Chi altro se non io deve risolvere la situazione?»“. Lo ha fatto contro la Slovacchia con un gol da cineteca. Ad Euro 2024 unaprestazione contro la Serbia ma poi l’oblio (a parte il gol agli ottavi di finale). “Ma per il resto il Merengue non è stato all’altezza del suo status di eroe“. Perquesto Europeo è importante per capire cosa fare dentro e fuori dal campo Southgate gioca solitamente con il 4-2-3-1, un modulo in cui“ha perso tanti palloni, ha inciso poco e ha mostrato segni di indolenza“.