Basket | Italia vietato sbagliare Con la Lituania è una semifinale-classico al Preolimpico

(Di sabato 6 luglio 2024) Non c’è più margine per l’. Se vuole andare a Parigi 2024, ilazzurro deve indossare la maschera migliore per i prossimi 40 minuti (e, poi, eventualmente ancora i 40 successivi). C’è la, quella di nuova generazione con Domantas Sabonis a capeggiarla, da battere per cancellare la brutta seconda metà di gara contro Porto Rico, in cui si è perso il filo del discorso e anche un po’ di più. L’appuntamento è per le 22:00 di questa sera. Innanzitutto, la buona notizia: per gli azzurri sarà possibile avere l’aiuto di Danilo Gallinari. L’infortunio non è risultato serio, e questa è una buona notizia anche solo per via della sequela di guai fisici che il Gallo si è ritrovato a soffrire per praticamente una carriera. Molte delle speranze di battere i baltici passano da lui, dall’uomo che senz’altro merita una seconda volta olimpica, stavolta con il pubblico e in Europa, nonché in una delle città più care alla storia deltricolore.