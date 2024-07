Ascolti tv del 5 luglio tornano gli Europei in prima serata su Rai 1

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 6 luglio 2024) Insu Rai 1 sono tornati gli2024 con la partita Portogallo-Francia che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Mentre su Canale 5 è andato in onda un nuovo episodio della fiction turca, La rosa della vendetta. Gli appassionati di calcio sapevano dove sintonizzare la tv, ovviamente su Rai 1 per i quarti di finale di Euro 2024 che hanno visto scendere in campo alle 21 la Francia e il Portogallo. Mentre Rai 2 ha trasmesso gli ultimi due episodi della seconda stagione di I casi della giovane Miss Fisher, protagonista è un’affascinante detective australiana che deve non soltanto trovare i colpevoli degli omicidi ma anche risolvere problemi della sua vita. Su Rete 4 abbiamo ritrovato il consueto appuntamento con Quarto Grado – Le storie, mentre su Italia 1 è andato in onda il film E alla fine arriva Polly con Jennifer Aniston e Ben Stiller.