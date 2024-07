Aldo Serena al Foglio racconta bene cosa sono diventate le scuole calcio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 6 luglio 2024)aloggi le. Ildedica una pagina alle idee per risollevare ilitaliano. Scrivono, tra gli altri, Branchini, Giovanni Galli, Zoff. ma a nostro avviso l’articolo di gran lunga più interessante (non c’è paragone con gli altri) è quello diche affronta il vero nodo: le. Allegri ne parlò anni fa e venne sbertucciato perché Allegri – in un Paese di analfabeti funzionali – incarna il male. Eccoscrivepartendo dall’esperienza che ha avuto con suo figlio di quindici anni. La primache mi viene in mente per aiutare ilitaliano è quella di lavorare sui settori giovanili. Parto dall’esperienza personale di mio figlio quindicenne che gioca in una squadra dilettantistica in Veneto.