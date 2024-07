Al via la stagione dei saldi estivi | Tanto movimento e pochi acquisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 luglio 2024)passeggio, manei negozi. E’ l’impressione dei commercianti del centro storico alla vigilia dell’inizio dei. "Siamo fiduciosi che irichiamino più gente, abbiamoturisti quest’anno; o meglio,turisti che entrano a comprare nelle attività – commenta Pierluigi Accordi di Accordi Abbigliamento –. È un momento complicato per tutti perché il costo della vita è aumentato e se un compratore trova un capo che gli piace a un prezzo più basso è più attratto a comprarlo". Problematica anche la data d’inizio, fissata per oggi: "E’ troppo presto, laè cominciata da poco, sarebbe più giusto fareche siano realmente a fine– aggiunge Accordi – ma per il consumatore il fatto che siano a inizioè vantaggioso".