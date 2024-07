4 piccole isole nel Mediterraneo dove vacanza fa rima con benessere

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 6 luglio 2024) Dimenticate il traffico, dimenticate l’impegno dirvi vestire in un certo modo, dimenticate il divertimento un po' artefatto dei locali chiassosi. Abbiamo sempre più bisogno di vacanze relax e un viaggio su una piccola isola, possibilmente difficile da raggiungere, può essere la soluzione ideale. Dedicarsi unasudi questo tipo, infatti, può produrre degli effetti sorprendenti sul nostro equilibrio psico-emotivo. I motivi sono diversi ma vorremmo concentrarci su due. Il primo è quello cognitivo: su una piccola isola si riducono drasticamente gli stimoli eccessivi della quotidianità cittadina, permettendo al nostro cervello di prendere fiato e sottrarsi a quel terribile concetto, espresso dalla parola inglese multitasking, che la cultura velenosa del lavoro ci propone come il non plus ultra.