Wimbledon 2024 Fognini-Bautista rinviata per pioggia | tutti gli aggiornamenti

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il match tra Fabioe RobertoAgut è stato rinviato a causa della. Era infatti previsto maltempo per la giornata odierna di venerdì 5 luglio e ha iniziato a piovere su Londra ancora prima dell’inizio dell’ordine di gioco. La sfida tra l’azzurro e lo spagnolo, valevole per il terzo turno del torneo die in programma alle ore 12:00, è quindi slittata. Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per oggi, ma non è da escludere che possa uscire un po’ di sole e permettere lo svolgimento dei match. Di seguitogliin tempo reale. SEGUIIN DIRETTA ULTIMO AGGIORNAMENTO – NON PRIMA DELLE ORE 13:15 Ore 12:45 – Slitta ancora l’inizio: non prima delle ore 13:15 Ore 12:05 – Si prospetta una lunga giornata.