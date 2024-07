Ultim’ora Zanardi da brividi | parole commoventi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 5 luglio 2024)per il campionissimo italiano che non smette di essere amato. Ecco quello che sta succedendo Un campione come Alexè destinato a rimanere nella mente dei tifosi sempre. Nonostante in questo momento, purtroppo, si abbiano davvero poche notizie su quelle che sono le sue condizioni di salute. Ma in questi giorni si parla sempre più spesso di lui, così come anche noi de IlVeggente.it vi stiamo raccontando. Alex(Lapresse) – Ilveggente.itSui social in effetti c’è fermento. Come se non si vedesse l’ora di capire qualcosa in più. Di ufficiale, come sappiamo, non c’è niente. E quindi solamente preghiere e nient’altro. E ricordi anzi. Dai video che spuntano a quelli che sono i modellini datati anche trent’anni, c’è di tutto in questo periodo.