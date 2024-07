TreguaHamas | Israele parli entro domani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 5 luglio 2024) 19.51 Un alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan, ha detto che il gruppo palestinese si aspetta una rapida risposta israeliana - "probabilmente oggi omattina" - alle sue nuove "idee" per fermare la guerra nella Striscia di Gaza e liberare gli ostaggi. Con l'arrivo dei negoziatori israeliani in Qatar per i colloqui con i mediatori Hamdan ha affermato che l'ala militare del gruppo rimane "in buone condizioni che gli consentono di continuare" a combattere le forze israeliane.