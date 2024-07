Terracina capo scout indagato per abusi sessuali sui bimbi in parrocchia | molestie e ricatti su foto intime

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un assistentedi 18 anni in servizio in una chiesa di(Latina) ècon l’accusa di aver abusato di alcuni bambini e ragazzini e di averli poi ricattati. Le indagini sono partite dalla polizia postale dopo che due ragazzinidi 14 e 16 anni si sono visti chiedere sui social delleda quella che si presentava come una loro coetanea. Tuttavia, dietro il profilo si nascondeva ilche sarebbe arrivato a presentarsi davanti alle vittime chiedendogli soldi sotto minaccia. «Conosco quella ragazza, datemi 100 euro e ci penso io. Altrimenti diffonde le vostre», avrebbe detto ai due adolescenti. la Repubblica riferisce che tutte le attività estive, solitamente indirizzate a circa 140 giovani, sono state interrotte dall’Agesci.