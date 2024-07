Tensioni tra Ue e Cina Confagricoltura | Comparti agricoli minacciati da ritorsioni cinesi

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 5 luglio 2024) Massimiliano Giansanti, Presidente di: “Dopo i distillati da uva ora laha avviato un’indagine sulla carne suina europea” «Dopo i distillati da uva, ora laha avviato un’indagine sulla carne suina europea: un altro importante pilastro dell’export verso la, nonché un comparto già sotto pressione in Italia a causa della PSA». Non usa mezzi termini Massimiliano Giansanti, Presidente dipreoccupato dalle inchiesteche colpiscono l’agroalimentare dell’Unione Europea su distillati da uva e carne suina. Intantofa sapere che sta dialogando con la Commissione europea e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per affrontare la situazione e prevenire ulteriori blocchi commerciali da parte del Governo di Pechino che sembra intenzionata ad intervenire con un’altra indagine rivolta al settore lattiero-caseario.