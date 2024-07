Temptation Island un fidanzato richiede il falò di confronto anticipato | la drastica decisione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 luglio 2024), uno dei fidanzatiildi: ladefinitiva di Ludovica sulla scelta di Christian, giovedì 4 luglio Filippo Bisciglia ha condotto la seconda puntata della nuova edizione del reality show. Nel corso del nuovo appuntamento inaspettatamente Christian dopo aver visionato diverse immagini della sua fidanzata ha deciso dire undi. Ludovica si è avvicinata sempre di più al single Andrea che ha deciso di sorprenderla portandola in SPA e chiacchierare tranquillamente. LEGGI ANCHE: Chiara Ferragni, piovono (ancora) critiche. Quella frase che non è piaciuta Ladeldopo ildi“Se non accetta mi ritengo già single” confessa Christian confrontandosi con i fidanzati del villaggio dopo aver richiesto il