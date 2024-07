Temptation Island segnalazione shock su Vittoria Bricarello e Alex Petri | cosa hanno fatto dopo la chiamata della redazione

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 5 luglio 2024)finiscono sotto accusala seconda puntata di2024. I due ragazzi non sarebbero stati sinceri con la produzione del reality dei sentimenti Mediaset e potrebbero essere proprio loro la coppia squalificata, come si evince dalle ultime anticipaizoni. Ad infierire sulla coppia ci ha pensato Alessandro Rosica, che hadelle rivelazioni sconcertanti sui due ragazzi: scopriamole insieme.ingannato ladi2024?sono stati protagonisti dell’ultima parteseconda puntata di, andata in onda il 4 Luglio 2024. Il settimanale Sul settimanale TV Sorrisi e Canzoni aveva descritto i due ragazzi così: “Sono fidanzati da un anno e nove mesi, lei vive a Biella e lui in provincia di Torino.