Tajani | Sosterremo von der Leyen ma senza Verdi | spero che trovi un accordo con Meloni

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Sono abbastanza ottimista che Ursula von derottenga la maggioranza assoluta; Forza Italia la voterà anche perché siamo stati rassicurati sulle questioni ambientali. Devono essere tutelate industria ed agricoltura”, è necessaria “una politica ambientale pragmatica”. Il ministro degli esteri Antoniorispondendo a Rai radio 1, questa mattina ha rivolto anche un appello ai conservatori e al Ppe. “Io mi auguro ci possa essere un dialogo proficuo fra Ursula e. E’ importante fare in modo che von derguardi verso i conservatori perché non ci può essere una maggioranza troppo sbilanciata a sinistra, deve esserci una situazione di equilibrio che coinvolga anche i conservatori più europeisti e ragionevoli come Giorgia”.