Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Mara Favro | indagati il titolare della pizzeria e il pizzaiolo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sono ile uno dei pizzaioli i duenell’inchiesta aperta dalla procura di Torino dopo ladidonna, 51 anni,Val di Susa, non si hanno più notizie dalla notte tra il 7 e l’8 marzo scorso. Diverse le versioni sulle ultime ore in cuiè stata vista: quella dei vicini di casa non collima con quella del suo ex datore di lavoro. «Non si è trattato di unavolontaria. Lo abbiamo sempre detto», ha dichiarato il legalefamiglia, Roberto Saraniti, «apprendiamo con favore e interesse l’esistenza del nuovo sviluppo del procedimento. Noi non puntiamo il dito contro nessuno. È positivo, però, che la nostra ipotesi iniziale si stia finalmente rivelando quella che deve essere seguita».