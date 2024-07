Stromboli scatta l' allerta rossa | frana di lava dal vulcano | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un'onda anomala di oltre un metro e mezzo è stata registrata nei pressi di. Sull'isola sonoti gli allarmi della Protezione civile e lo tsunami si sarebbe creato a causa del crollo in mare di unadifuoriuscita dal. Èdopo le ultime esplosioni. «Il passaggio del livello diè basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza», si legge in una nota della Protezione Civile. "Il passaggio del livello di- precisano - è basato sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dai Centri di Competenza, che per losono l'Istituto Nazionale di Geofisica elogia (Osservatorio Etneo, Osservatorio Vesuviano e Sezione di Palermo), il CNR-IREA e le Università di Firenze, Palermo, Pisa e Torino".