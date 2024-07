Sognando le Olimpiadi Sei i cesenati a Cuneo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ultimo treno per Parigi parte dalla stazione di, la città nella quale da oggi inizieranno i campionati assoluti di ginnastica artistica che fino al 7 luglio metteranno in palio i titoli italiani individuali. Tra i pretendenti ci sono anche sei atleti, che si giocheranno tutte le carte rimaste a disposizione per strappare un posto nella nazionale italiana in partenza per i giochi olimpici francesi. "E’ motivo di grande orgoglio poter vedere le nostre squadre maschile e femminile essere rappresentate a così alti livelli – commenta Corrado Maria Dones, presidente del Gymnastic Romagna Team e della Renato Serra, le due compagini cittadine che militano entrambe nel campionato di serie A1 –. In ambito maschile, Niccolò Vannucchi e Lorenzo Minh Tisselli parteciperanno al concorso generale cimentandosi su tutti e sei gli attrezzi.