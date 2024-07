Rubano lancia un messaggio a Mastella Un ex sindaco pronto all’adesione a Forza Italia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“La porta non è chiusa a”. – sono le parole di Francesco Maria, raggiunto prima della visita al Carcere di Benevento. Il deputato sannita, resta l’uomo più discusso della politica locale. Le Elezioni Europee hanno proiettatoverso la leadership del centrodestra in provincia di Benevento, nonostante i risultati pongono Fratelli d’qualche gradino più sù, è la presenza sul territorio e soprattutto le numerose adesioni che concedono agli azzurri il timone. Una leadership che giustamente ha generato il toto-alleanze in vista di quelle che saranno le Elezioni Regionali del 2025 e le Elezioni Amministrative a Benevento Città subito dopo. Nelle ultime settimane a tenere banco sono gli ammiccamenti da una parte e dall’altra trae i Centristi, nonostante sia chiaro ai più la tensione tra i due leader.