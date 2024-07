Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi a Wimbledon? Il montepremi inizia a crescere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024)ha sconfitto Miomir Kecmanovic e si è qualificato aglidi finale di. Il numero 1 del mondo, reduce dal successo nell’avvincente derby con Matteo Berrettini, ha sciorinato tutta la sua classe contro il serbo ed è riuscito ad avere la meglio in tre set, meritandosi così il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba londinese. Il fuoriclasse altoatesino, quest’anno capace di trionfare agli Australian Open, si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Il 22enne ha regolato brillantemente il numero 52 del mondo per fronteggiare il vincente del confronto tra il canadese Dennis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton (il loro incontro è stato rinviato a domani a causa della pioggia, dunque chi avrà la meglio godrà di un giorno di riposo in meno rispetto al nostro portacolori).