Punto di non ritorno per Solo Sikoa

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il tripudio del pubblico al “Tu non sei il mio Capotribù” di Heyman, rivolto a, poche altre volte l’ho percepito in passato. I fan sono esplosi, nel sentire quello che auspicavano di sentirsi dire da mesi, ossia che Paul Heyman non riconoscesse l’autorità di. L’autoproclamatosi “Capotribù” non è sovrapponibile a quello originario, secondo l’ex proprietario della ECW, e non può, in sua assenza, delineare la condotta del gruppo, o deciderne le sorti. Questo perché Heyman ritiene Roman l’unico Giudice, l’unica Giuria, e l’unico Boia di questa stable. Heyman, che di capacità attoriali ne ha da vendere, venerdì si è mostrato sul ring trasandato, munito di occhiaie e barba incolta, proprio per entrare meglio nel ruolo.