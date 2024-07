PS5 quando esce la nuova console di Sony? Alcuni giornalisti fanno il punto della situazione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ormai sono mesi e mesi che in rete si parla ampiamente di PS5 Pro,diche dovrebbe approdare sul mercato entro la fine del 2024. Ma visto che siamo ormai giunti nella seconda metà dell’anno, è lecito domandarsi se il modello potenziato di PlayStation 5 verrà effettivamente rilasciato nel corso del 2024 oppure se slitterà all’anno prossimo. Il redattore e presentatore di IGNA USA, Max Scoville, ha deciso di approfondire questo quesito, chiedendosi se ormai è troppo tardi o meno per vedere PS5 Pro approdare effettivamente sul mercato entro la fine di quest’anno, nonostante ci troviamo già nel mese di Luglio. Scoville è quindi partito dalle tante indiscrezioni finite in rete nei mesi scorsi, ricordando come il lancio del nuovo modello di PlayStation 5 potrebbe ancora avvenire quest’anno visto quanto avvenuto con la precedentemid-gen di: ovviamente ci stiamo riferendo a PS4 Pro.