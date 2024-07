Perché il Bikini si chiama così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024) È stato l’indumento dello scandalo, l’occasione per le donne di scoprire il proprio corpo e di liberarlo da qualsiasi folle concetto di peccato. E, proprio per tutti questi motivi, ha segnato un’epoca ed iniziato un’evoluzione culturale inaspettata. Ovviamente si tratta del capo più piccolo che la moda abbia mai pensato: il. Le origini di un capo diventato storia Una donna in(fonte: Unsplash)Oggi fa parte del guardaroba estivo di qualsiasi donna ma, se si torna indietro con il tempo, si comprende come la sua uscita sul mercato nel lontano 5 luglio 1947 abbia suscitato più di uno stupore. Sotto la spinta ottimista data dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, dunque, un certo Louis Réard decide di regalare alle donne questo indumento capace di evidenziare la loro indipendenza.