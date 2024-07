Pastena tracce di Caretta Caretta | avviso ai bagnanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ caccia alla tartarugasulla spiaggia didove sono state avvistate questedi risalita dal mare verso il lido La Caravella che potrebbero far pensare ad un probabile tentativo di nidificazione. Per questo il centro recupero tartarughe marine della stazione zoologica Anthon Dorn ha chiesto a tutti ialle persone che possono imbattersi in un’impronta simile di segnalarlo subito perché l’area della possibile nidificazione della tartarugache potrebbe aver deposto le uova va protetta e salvaguardata fino alla schiusa. Le foto fanno riferimento alla spiaggia che si trova nei pressi del Lido La caravella a. Chi dovesse riconoscere questi segni sull’arenile è invitato a contattare subito la Capitaneria di Porto oppure al numero di telefono 334 64 24 670 attivo H 24 .