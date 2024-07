Oroscopo Paolo Fox sabato 6 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’diFox per oggi,Ariete In un contesto generalmente positivo, questa domenica porta un evento emozionante. Prendi decisioni in amore. Toro Ritorna una buona energia. Sul lavoro e in famiglia si vede un recupero: cerca di essere più accomodante. Possibili ritorni di fiamma. Gemelli Puoi ottenere molto sul lavoro e avere successo nelle relazioni con gli altri. Sii più aperto all’amore. Serata passionale. Cancro Conti su risultati immediati e prospettive interessanti per guadagni futuri. In amore sei favorito: non perdere tempo. Leone In amore c’è una bella sintonia. Ci vuole prudenza nelle relazioni: questa sera potresti discutere per sciocchezze. Vergine Favorita la sfera professionale, stringi accordi e alleanze.